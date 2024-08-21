Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий посетил жителей Курской области

В нем разместили около ста человек из Курской области и новых регионов. В основном это женщины и дети.

Сопровождал владыку председатель Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению иерей Александр Рульников. Владыка обратился к беженцам со словами поддержки, а также вручил детям подарки и сладости.

Ранее Аксий принял участие в первой встрече с семьями участников специальной военной операции в формате православной гостиной. Родных подольских защитников пригласили в Троицкий собор, где правящий архиерей Подольской епархии, Высокопреосвященнейший владыка Аксий провел молебен о здравии и победе бойцов. После за чаем жены и матери воинов обсудили и насущные вопросы с уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой, депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и председателем Совета депутатов Алексеем Никулиным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.