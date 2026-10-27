Архиепископ Фома посетил Верею и провел службу в Рождественском храме

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома 25 октября побывал в Верее, где совершил богослужение и обсудил с представителями администрации сохранение наследия города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральным событием визита архиепископа Фомы в Верею стало богослужение в Рождественском храме. Ему сослужили благочинный церквей Наро-Фоминского округа Олег Митров и настоятель храма иерей Дионисий.

После службы архиепископ встретился с первым заместителем главы Наро-Фоминского городского округа Виталием Ширшовым и начальником территориального управления Верея Антоном Миняевым. Участники обсудили сохранение духовного и исторического наследия города, а также перспективы сотрудничества в социальной и культурной сферах.

Затем гости посетили древнее Городище — историческое место, с которого начиналась Верея. Директор Верейского историко-краеведческого музея Александра Печкурова провела экскурсию и рассказала об истории этой территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.