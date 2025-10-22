Археологи обнаружили останки римских солдат в восточной Хорватии

В восточной части Хорватии археологи обнаружили в старом колодце скелеты семи человек, идентифицированных как римские солдаты. По информации от Live Science, эти останки, вероятно, принадлежат римским воинам, павшим в битве при Мурсе в 260 году нашей эры, сообщает Сноб .

«Предположительно, все эти люди были лишены каких-либо ценностей — оружия, доспехов, снаряжения, украшений и так далее — прежде чем их сбросили в колодец», — отметил биоархеолог Марио Новак из Института антропологических исследований в Загребе.

Анализ останков показал, что среди них четверо молодых мужчин и трое мужчин среднего возраста. На костях были обнаружены разнообразные повреждения, включая тупые травмы лобной части, переломы ребер и колотые ранения. У всех семи были признаки формирования новой костной ткани на внутренней стороне грудной клетки, что может указывать на перенесенные заболевания дыхательных путей.

Результаты генетических исследований подтвердили различное происхождение этих мужчин, что типично для состава римских легионов. Радиоуглеродный метод датирования костных образцов определил их ко второй половине III века. Эти даты совпадают с возрастом римской монеты 251 года н. э., найденной в том же колодце. Предполагается, что эти воины принимали участие в сражении между императором Галлиеном и военачальником Ингенуем, который стремился захватить трон.

