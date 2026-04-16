Археологи нашли под открытым небом скелеты людей возрастом 100 тысяч лет

Международная группа археологов под руководством Йонаса Бейене обнаружила на севере Эфиопии стоянку Homo sapiens возрастом около 100 тысяч лет с тремя скелетами и каменными орудиями, сообщает «Царьград» .

Стоянку под открытым небом нашли в Афарской рифтовой долине в местности Халиби. Обычно подобные останки обнаруживают в пещерах, поэтому находка считается редкой. Около 100 тысяч лет назад здесь располагалась лесистая пойма реки, куда люди приходили периодически.

Самыми ценными находками стали три частично сохранившихся скелета. Один, вероятно мужской, почти не поврежден — тело быстро накрыли речные наносы. От второго человека остались кости и зуб со следами обугливания, что может указывать на воздействие огня. На третьем скелете заметны царапины и следы зубов, часть суставов отсутствует — вероятно человек стал жертвой крупного хищника.

Археологи также обнаружили тысячи каменных орудий и кости антилоп, обезьян, грызунов и крупных хищников. Большинство инструментов изготовлены из местного базальта, около 2% — из обсидиана, которого поблизости нет. Это может свидетельствовать о дальних перемещениях или обмене между группами. Частые наводнения быстро покрывали стоянку илом, благодаря чему каждый слой сохранился как отдельный «снимок» жизни древних людей.

