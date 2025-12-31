Аргентинский возлюбленный Лерчек запустил свой инфокурс по танго

До этого Луис Сквиччиарини проводил уроки танцев в традиционном формате, именно так он и познакомился с Валерией. Между молодыми людьми завязались романтические отношения, которые не прервались даже после домашнего ареста блогерши.

В настоящее время Лерчек беременна. Возлюбленные активно катаются по судам, при этом наслаждаясь жизнью и предвкушая появление малыша.

За время отношений с блогершей, обвиняемой в незаконном выводе средств за границу, Луис набрал значительную аудиторию в соцсетях. Каждый день более 240 тыс. человек следят за его семейной жизнью. Поскольку Лерчек не может вести социальные сети, все взаимодействие с подписчиками берет на себя Луис.

Мужчина не теряет время зря и запускает собственный онлайн-курс по танго. Луис предлагает несколько вариантов обучения: с обратной связью, без нее, в паре с партнером или индивидуально. Стоимость зависит от выбранного пакета: от 7 990 до 12 990 рублей.

