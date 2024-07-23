Арест до 10 суток: бойцов хотят наказывать за ношение гаджетов в зоне СВО

Госдума предложила считать грубым дисциплинарным проступком нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в Сети данные, помогающие определить принадлежность бойцов к ВС РФ и другим воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить местонахождение таких лиц, сообщает ТАСС.

Благодаря новым нормам командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или гарнизонов смогут принимать решение о дисциплинарном аресте в отношении военных из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Арест будет продолжительностью до 10 суток за один проступок.

К грубым дисциплинарным поступкам отнесут нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию о бойцах и гражданах, призванных на военные сборы, жителях, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях.

Также арест могут назначить за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и др.

Еще грубым дисциплинарным проступком хотят признать нарушение запрета на ношение при исполнении электронных техсредств, позволяющих передавать онлайн геолокацию.