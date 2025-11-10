сегодня в 15:24

Арбитражный суд взыскал в пользу бюджета Лобни более 1,5 млн рублей

«Решение суда — яркий пример того, как независимая судебная власть защищает публичные интересы и обеспечивает соблюдение законодательства в сфере государственных закупок», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители провели проверку компании «СПОРТФОРМАТ». По ее итогам выяснилось, что фирма завысила объемы выполненных работ. Кроме того, она применяла некачественные материалы и нарушила сроки исполнения обязательств по контракту на строительство хоккейной площадки.

В ходе судебных разбирательств вскрылось, что подрядчик не соблюдал технические стандарты и не предъявил ряд документов, что обернулось дополнительными затратами и риском для бюджета.

Всего округу был причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей. В эту сумму включены завышенные расходы, оплата некачественных материалов, а также штрафные санкции за нарушение сроков.

Суд взыскал с компании всю сумму в пользу бюджета Лобни, удовлетворив тем самым требования администрации городского округа.

В пресс-службе Арбитражного суда Подмосковья добавили, что в условиях ограниченных бюджетных ресурсов подобные решения — гарант эффективности расходования средств и предотвращения злоупотреблений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.