Арбитражный суд возложил убытки от замещающих сделок на недобросовестного поставщика

В практике арбитражных судов споры, связанные с исполнением обязательств в рамках государственного оборонного заказа, занимают особое место, поскольку любые сбои в цепочке таких поставок напрямую угрожают интересам государства. Ярким примером бескомпромиссного подхода российской судебной системы к защите интересов государственных заказчиков стало дело № А40-243960/2025, рассмотренное Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области успешно взыскало неустойку и убытки на общую сумму 2 354 180 рублей 76 копеек с коммерческой организации, фактически сорвавшей поставку товара по государственному оборонному заказу. Данный судебный прецедент наглядно подтвердил, что при исполнении контрактов в сфере государственного оборонного заказа ссылки ответчиков на то, что обязательства не были исполнены по вине третьих лиц (в частности, завода-изготовителя), не могут являться основанием для освобождения от ответственности.

Конфликт между государственным заказчиком и коммерческой организацией возник в марте 2025 года, когда стороны заключили контракт на поставку 54 тонн сухого сбалансированного корма для служебных собак на общую сумму 6 668 058 рублей 23 копейки. Специфика данной закупки предопределялась ее стратегическим назначением — необходимостью бесперебойного обеспечения питанием служебных собак, что автоматически накладывало на поставщикастрожайшие требования к качеству поставляемого товара и срокамисполнения обязательств.

Уже на первом этапе поставки приемочная комиссия заказчика зафиксировала критические дефекты. Официальный ответ Россельхознадзора подтвердил факт фальсификации кормовой добавки и масштабного несоответствия сырья,

из которого изготавливался корм, условиям государственного контракта, что впоследствии привело к аннулированию ветеринарных сопроводительных документов из-за несоответствия типа сырья типу выпускаемой продукции.

Поскольку служебные собаки ежедневно нуждаются в питании, заказчик не имел возможности переносить сроки или ожидать, пока поставщик найдет замену несоответствующего условиям государственного контракта товара. Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт и был вынужден в экстренном порядке заключить четыре замещающие сделки с другими поставщиками для срочного восполнения сухого корма для служебных собак. Средняя стоимость закупаемого корма в замещающих сделках возросла практически в два с половиной раза по сравнению со стартовой ценойпервоначального контракта. Эта существенная ценовая разница и легла в основу последующего искового заявления о взыскании убытков.

В ходе судебного разбирательства ответчик выстроил правовую позицию, заявляя о своей добросовестности, перекладывая вину на непосредственного изготовителя сырья для сухого корма для служебных собак. Однако суды обеих инстанций полностью отвергли данную логику, подчеркнув, что именно у ответчика возникло обязательство поставить товар, соответствующий условиям контракта, а не лица, которое не является стороной сделки (завода-изготовителя).

В результате судебного спора исковые требования ГУФСИН России по Московской области были удовлетворены в полном объеме. Суд взыскал с коммерческой организации убытки в размере 1 930 586 рублей. Судебным решением зафиксирована прямая причинно-следственная связь между неисполнением договорных обязательств, повлекшим срыв государственного оборонного заказа, и вынужденными переплатами по экстренным замещающим сделкам. Дополнительно с поставщика взыскали неустойку в размере 423 594 рублей за срыв сроков, а апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения.

Этот судебный прецедент наглядно закрепил важнейший вектор в арбитражной практике. Коммерческие организации должны осознавать, что в случае нарушения договорных обязательств им придется возместить государству не только стандартную неустойку, но и колоссальные убытки, с учетом постоянного роста рыночных цен. Судебное решение подтвердило, что предпринимательский риск целиком лежит на поставщике, а ссылки на недобросовестность лиц, не являющихся стороной договора, судами приниматься не будут.