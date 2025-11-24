Арбитражный суд Подмосковья защитил интересы муниципального предприятия и бюджета

Арбитражным судом Московской области вынесено важное решение по делу о неосновательном обогащении. Суд, встав на защиту интересов муниципального предприятия и бюджета города Лыткарино, удовлетворил иск МП «Лыткаринская теплосеть» к ООО «КрисДорСтрой» о расторжении дополнительных соглашений к договорам подряда и взыскании неосновательно полученных денежных средств в размере более 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Московской области.

При рассмотрении дела судом было установлено, что стоимость работ по модернизации тепловых сетей была увеличена без каких-либо экономических или правовых оснований, а объемы работ остались прежними. Однако документы, подтверждающие необходимость повышения цены, подрядчиком представлены не были. Более того, по результатам внутренней проверки предприятия и прокурорской проверки выявлены нарушения принципов прозрачности, добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств.

Суд, заслушав стороны и исследовав материалы дела в полном объеме и оценив представленные доказательства, пришел к выводу о неправомерности увеличения стоимости договоров. Также судом признаны дополнительные соглашения недействительными, а полученные по ним средства -подлежащими возврату муниципальному предприятию.

Данное решение суда свидетельствует о том, как судебная система эффективно защищает государственные интересы, обеспечивает законность в сфере закупок и предотвращает нецелевое расходование бюджетных средств.

