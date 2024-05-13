Арбитраж поддержал включение ООО «Зимер» в реестр недобросовестных поставщиков

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Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Зимер» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации округа Истра о внесении сведений в отношении ООО «Зимер» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку быстровозводимого пневмокаркасного сооружения на базе пневмокаркасного модуля.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Зимер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.