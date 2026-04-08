Апрельские или майские: садовод рассказала, какие заморозки опасней

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова сообщила РИАМО, что для плодовых деревьев наиболее опасны майские заморозки, так как с большей вероятностью именно они могут погубить урожай.

«Апрельское похолодание, что придется на начало месяца, не столь опасно для плодовых деревьев и кустарников, как возможные заморозки в мае», — уточнила блогер.

По словам эксперта, пока цветочные бутоны не раскрылись, можно не опасаться за будущий урожай.

«Лишь когда полностью раскроются листья, и мы уже с вами увидим бутоны, готовые вот-вот раскрыться, тогда заморозки уже наносят существенный урон урожаю. Пока бутон находится внутри почки, он надежно защищен листьями от мороза до минус 6 – минус 8 градусов. Бутон, который уже показался и готов раскрыться, защищен от мороза в минус 2 – минус 3 градуса своими лепестками», — сказала Самойлова.

Она отметила, что от минусовых температур страдает бутон цветка, готовый раскрыться, так как это будущий фрукт – яблоко или груша.

«Из-за холодов зародыш цветка промерзает и садовод остается без урожая», — заключила Самойлова.

