Apple выпустит iPhone 20 с новым дизайном в 2027 году

сегодня в 15:46

Инсайдеры сообщили о четырехстороннем изогнутом дисплее у iPhone 20

Apple готовит юбилейный iPhone 20 к 2027 году и планирует крупнейший редизайн смартфона за всю историю линейки, сообщает «Царьград» .

Юбилейная модель выйдет к 20-летию iPhone. По данным инсайдеров, устройство получит полностью обновленный внешний вид и станет одним из самых дорогих в истории компании.

Смартфон оснастят четырехсторонним изогнутым дисплеем с почти незаметными рамками. Эксклюзивные OLED-панели, как ожидается, поставит Samsung.

При этом у прототипов выявлены проблемы с искажением изображения на изгибах экрана. Несмотря на это, компания, по информации источников, намерена сохранить сроки релиза.

Также Apple рассматривает возможность развить новую дизайнерскую концепцию в линейке iPhone 2028 года, продолжив доработку внешнего вида устройств.

