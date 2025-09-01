Apple планирует сократить количество iPhone 17 с поддержкой физических SIM-карт

Apple намерена существенно расширить рынок сбыта iPhone 17 без традиционного слота для SIM-карт. Предполагается, что компания будет постепенно отказываться от использования физических SIM-карт и стремиться к полному переходу на eSIM в большинстве стран, сообщает Infox со ссылкой на MacRumors.

По информации СМИ, авторизованные партнеры Apple в странах Евросоюза получили указание до 5 сентября пройти обучение по работе с iPhone, поддерживающими исключительно eSIM. Инструкцию получили все 27 стран, входящие в состав ЕС, включая такие крупные рынки, как Германия, Франция, Испания, Италия и Нидерланды.

Презентация линейки iPhone 17 пройдет во вторник, 9 сентября.

На территории США все модели iPhone 14 и более поздние версии уже не имеют слота для физических SIM-карт, используя исключительно цифровой формат. Ранее Apple не применяла подобную стратегию в других регионах, но, вероятно, изменения вступят в силу с выходом iPhone 17.

Как отмечала Apple при презентации iPhone 14, переход на eSIM повышает уровень безопасности, так как цифровую SIM-карту невозможно извлечь из утерянного или похищенного устройства. Кроме того, iPhone дает возможность одновременно использовать не менее восьми eSIM-профилей, что устраняет потребность в покупке, хранении и замене пластиковых карт во время путешествий.

Отказ от физических SIM-карт в пользу eSIM упростит использование нескольких операторов связи на одном устройстве, что особенно удобно для деловых путешественников и туристов, часто выезжающих за рубеж. Это обеспечивает расширенные возможности выбора операторов и тарифных планов, а также экономит время, затрачиваемое на подключение к локальным сетям в различных странах.