«Апельсиновую» Луну увидели сегодня ночью жители Кемерова

В ночь с 6 на 7 ноября над Кемеровым взошла Луна, которую многие описали как «огненную» или «апельсиновую» из-за ее необычного оттенка, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Сiбдепо

По словам очевидцев, кадры были сделаны примерно в 18:00. Люди также обратили внимание на то, что Луна казалась визуально ближе к Земле. Этому факту есть научное объяснение.

За два дня до этого, 5 ноября, жители Кузбасса и всей России могли наблюдать суперлуние — астрономическое явление, при котором полная Луна кажется особенно большой и яркой. Это обусловлено тем, что спутник приближается к Земле на максимально близкое расстояние, в точку перигея.

За счет этого сближения лунный диск визуально увеличивается приблизительно на 8%, а яркость возрастает почти на 16% по сравнению с обычным полнолунием. Для наблюдения этого явления не требуется телескоп, его можно увидеть невооруженным глазом.

Позднее, после наступления темноты, около 19:00, читатели Сiбдепо стали сообщать, что небесное тело утратило свой выраженный оранжевый оттенок и приобрело привычный желто-белый цвет.

