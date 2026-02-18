AP: акулу впервые увидели в ледяных водах Антарктиды

В ледяных водах Антарктики исследователи зафиксировали присутствие гигантской акулы, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет», — заявил профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон.

Ученый добавил, что акулу заметили на глубине около 490 метров. Ее удалось снять на камеру, которая была установлена на специальном исследовательском аппарате.

