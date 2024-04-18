АО «МОСОБЛЭНЕРГО» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям

Московский областной УФАС России оштрафовал АО «МОСОБЛЭНЕРГО» за нарушение срока подключения к электросетям, расположенным в Наро-Фоминском городском округе, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России обратился житель Наро-Фоминского городского округа с жалобой на нарушение обществом правил технологического присоединения.

По результатам рассмотрения обращения управление признало факт нарушения правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В отношении АО «МОСОБЛЭНЕРГО» было вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей и представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушени

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Известно, что АО «МОСОБЛЭНЕРГО» до этого уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.