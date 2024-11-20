АО «Дикси Юг» оштрафовали на 100 тыс рублей за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении АО «Дикси Юг» на сумму 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Ярославское межрегиональное УФАС России поступило обращение физического лица о несоблюдении требований к рекламе алкогольной продукции при распространении рекламы в магазине розничных продаж торговой сети «Дикси».

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении АО «Дикси Юг» возбудило дело по признакам нарушения 3 статьи 21 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения АО «Дикси Юг» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.