Антропологи нашли в Ираке древнейший след убийства неандертальца копьем

Антропологи нашли в пещере Шанидар останки неандертальца со следом удара копьем. Исследователи Кембриджского университета считают находку древнейшим примером умышленного убийства этим оружием, сообщает Сноб .

Ученые обнаружили левую лопаточную кость в захоронении «Шанидар A» на глубине восемь метров. Возраст останков — около 75 тысяч лет. Эта часть скелета редко сохраняется в земле. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.

По оценкам исследователей, мужчина погиб в возрасте 45 лет. Удар нанесли спереди: орудие пробило тело насквозь, задев сердце, легкие и крупные артерии.

Анализ также выявил следы старой травмы: сильный удар по нижней челюсти расколол и развернул зуб. Неандерталец долго не мог питаться самостоятельно, но прожил после травмы как минимум год. Ученые считают это свидетельством помощи соплеменников, которые кормили его и ухаживали за ним.

Эмма Поумрой из Кембриджского университета отметила, что находка показывает двойственность жизни древних людей: жестокость в конфликтах сочеталась с заботой о ближних.

После недавнего возобновления раскопок ученые нашли еще три захоронения с останками, которые разбросал потоп. Пещера известна благодаря «кладбищу неандертальцев», обнаруженному в середине XX века.

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