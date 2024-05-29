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Антропогенного воздействия на пруд Подольска эксперты Росрыболовства не выявили

После обращения Минэкологии Подмосковья сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства провели проверку состояния Поливановского пруда, образованного рекой Конопелькой в деревне Бережки Подольска. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Ранее в министерство поступила информация о возможной гибели рыбы в водоеме. Сведения были направлены по подведомственности в Росрыболовство, поскольку проверка подобных случаев входит в полномочия данного ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что специалисты проверили состояние Поливановского пруда.

«Фактов антропогенного воздействия, которое могло привести к загрязнению водоема, не установлено. Замора рыбы тоже не зафиксировано, возможна гибель единичных экземпляров. По мнению экспертов, это связано с повышенной для данного периода температурой воды, что спровоцировало развитие паразитических организмов рыб, заболеваемость аргулезом и лигулезом, а также с токсическим воздействием бурно развивающихся сине-зеленых водорослей», — пояснил Фирсов.

Наблюдения за состоянием подмосковных водоемов и межведомственная работа министерства с Росрыболовством продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.