Антон Миняев проверил новую парковку в Наро-Фоминском округе 23 сентября

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев 23 сентября проверил работы по благоустройству в Наро-Фоминском округе, в том числе новую парковку в деревне Веселево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время планового обхода Антон Миняев оценил, как выполненные работы по благоустройству соответствуют установленным стандартам. Маршрут включал несколько точек, в том числе деревню Веселево, где по программе развития инфраструктуры недавно обустроили парковку. Дополнительные места для стоянки предназначены для жителей и гостей деревни.

По итогам осмотра Миняев высказал замечания к выполненным работам. В частности, он рекомендовал пересмотреть размещение некоторых уличных фонарей, чтобы улучшить освещение и повысить безопасность в темное время суток. Также он обозначил направления дальнейшего благоустройства прилегающей территории.

Предложения приняли в работу, их исполнение поставили на контроль. Профильные службы уже прорабатывают решения и планируют в ближайшее время представить варианты корректировки проекта и график дальнейших работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.