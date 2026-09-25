Антициклон принесет в Петербург сухую погоду на следующей неделе

На следующей неделе антициклон прекратит дожди в Петербурге, а днем воздух прогреется до +15…+18 градусов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В субботу в Петербурге будет облачно, но почти без осадков. Дождь пройдет в ночь на воскресенье, а после обеда должно появиться солнце, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Атмосферное давление продолжит медленно повышаться, а с воскресенья начнет интенсивно повышаться, так что уже на следующей неделе по всему нашему региону погоду будет определять антициклон. Осадки прекратятся, ветер ослабеет, а фон температуры воздуха в Санкт-Петербурге в дневные часы останется высоким, +15…+18 градусов», — написал эксперт.

В выходные ночью температура в городе составит +9…+11 градусов, днем — до +15 градусов. Юго-восточный и южный ветер достигнет 6–11 м/с, а в воскресенье сменится западным.

«Когда придет к нам антициклон погода будет отличной, но суточный ход температуры воздуха станет заметным, особенно по территории Ленинградской области. При ясном небе ночная температура будет понижаться до +3…+8 градусов, будет ли ниже, еще посмотрим, а днем воздух сможет прогреваться до +14…+19 градусов», — добавил Колесов.

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