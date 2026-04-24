Антитеррористическая комиссия Подольска усилила меры к маю

Антитеррористическая комиссия городского округа Подольск 23 апреля рассмотрела меры безопасности на майские праздники, в период экзаменов и детской оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники заседания обсудили обеспечение безопасности в период Дня Весны и Труда, Дня Победы и Дня России. Особое внимание уделили повышению готовности сил и средств на критически важных и потенциально опасных объектах, объектах транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также в местах массового пребывания людей.

В повестку вошли вопросы безопасности при проведении государственной итоговой аттестации и организации детского оздоровительного отдыха. Также утвержден перечень мест массового пребывания людей в округе, подлежащих паспортизации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации.

С докладами выступили представители аппарата антитеррористической комиссии, УМВД России по городскому округу Подольск, межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей и комитета по образованию администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.