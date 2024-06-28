Ансамбль «Терем» представил Подмосковье на II Всероссийской фольклориаде
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Коллектив фольклорный ансамбль «Терем» МБУК «СДК «Романцево» городского округа Подольск, как победитель отборочного тура своего региона, представлял Подмосковье в Татарстане. Об этом сообщает администрация горокруга.
В этом году в столице республики Татарстан, в городе Казань, где состоялся главный фольклорный фестиваль России — II Всероссийская детская фольклориада, выступили ребята из нашего муниципалитета.
Главные задачи фольклориады — сохранение нематериального этнокультурного достояния, воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к исконным традициям и обычаям, развитие детского и молодежного фольклорного движения.
Яркий, солнечный день навсегда войдет в историю фольклорного движения, как день открытия крупнейшего в стране детского фольклора фестиваля.
В этом году фольклориада объединила своей миссией около 1 200 талантливых ребят из 80 регионов нашей огромной страны, она стала для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.