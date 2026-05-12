Ансамбль школы №10 из Лобни победил на конкурсе в Москве

Вокальный ансамбль «Мечта» школы №10 из Лобни стал лауреатом I степени международного конкурса «Звездный Олимп», который прошел 11 мая в Москве и был посвящен Великой Победе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие коллективы из разных регионов страны. Участники представили номера в различных номинациях и продемонстрировали творческие способности.

Ансамбль из Лобни под руководством учителя музыки Аиды Аракелян показал высокий уровень вокального мастерства. Жюри отметило эмоциональность исполнения, по итогам конкурса коллективу присвоили звание лауреата I степени.

«Это огромная победа и заслуженное признание таланта ребят и профессионализма их руководителя. Мы от всей души поздравляем коллектив с этим блестящим достижением», — отметили в администрации школы №10.

Аида Аракелян имеет более 36 лет педагогического стажа. Она регулярно проходит курсы повышения квалификации, в том числе по программам «Хоровое пение в общеобразовательной школе в условиях урочной и внеурочной деятельности» и «Современный подход к преподаванию предмета „Музыка“».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.