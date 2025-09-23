Ансамбль «Прялица» из Орехово-Зуева завоевал Гран-при на конкурсе «Ашукино-ФЭСТ»

Хореографический ансамбль «Прялица» детской школы искусств им. Якова Флиера блестяще выступил на IX Московском областном фестивале-конкурсе народного творчества «Ашукино-ФЭСТ. Сцена без границ», сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

Конкурс проходил 20 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Участвовало более 750 артистов из 28 городов Подмосковья. Ансамбль «Прялица» из Орехово-Зуева стал обладателем Гран-при.

Кроме конкурса в программе дня были мастер-классы от профессионалов, интерактивные площадки, тематические фотозоны и развлекательная программа.

Ранее хореографический ансамбль «Калинка» Дрезненского отделения детской школы искусств им. Якова Флиера собрал россыпь наград на Всероссийском конкурсе «Багряные ритмы». Танцоры стали обладателями Гран-при, а также получили специальный приз жюри за сохранение народных традиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.