Ансамбль из Подольска принял участие в церемонии вручения премии «Служение» в Москве

Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» СП «ДК „Металлург“ МБУ „ДК им. 1 Мая“ выступил на церемонии вручения премии „Служение“ в Москве. Победителей, лауреатов и участников церемонии приветствовал президент страны Владимир Путин, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Младшая группа ансамбля совместно с заслуженным коллективом народного творчества Республики Башкортостан — образцовым театром ложкарей «Холмичи» — исполнили номер «Валенки».

Награждение победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проводится по поручению президента РФ. Награды присваивают служащим, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

В торжественном мероприятии приняли участие заслуженные артисты российской эстрады, балет Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, балет Аллы Духовой «Тодес», творческие коллективы из разных городов России.

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