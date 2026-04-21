Ансамбль из Лобни завоевал награды международного конкурса в Москве

Вокальный ансамбль «Утренние звезды» из Лобни 19 апреля стал лауреатом XI Международного фестиваля-конкурса «Содружество» в Москве. Артисты Дворца культуры «Чайка» получили награды в номинациях «Эстрадный вокал» и «Академический вокал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В номинации «Эстрадный вокал» Елизавета Шлик удостоена звания лауреата I степени. Максим Шлик и Кирилл Тарасов выступили в номинации «Академический вокал» и стали лауреатами III степени.

Руководит коллективом Светлана Алексеевна Бойцова. Ансамбль регулярно подтверждает высокий уровень подготовки, завоевывая награды на конкурсах различного уровня.

Дворец культуры «Чайка» расположен в Лобне по адресу: улица Дружбы, дом 3. В учреждении работают более 40 творческих коллективов, в которых занимаются около 800 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.