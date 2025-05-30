Ансамбль из Красногорска выступил в качестве агитбригады в новых регионах РФ

Коллектив «Купина» из Красногорска провел серию концертов в Луганской Народной Республике. Слушателями стали бойцы специальной военной операции на позициях и в госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного округа.

«Настоящий пример мастерства, творческой многогранности и патриотизма — красногорский ансамбль гусляров „Купина“. Наши гусляры приняли участие в выступлениях на новых территориях нашей страны, и в этом вновь продемонстрировали силу единства и торжества искусства вопреки всем испытаниям. Доказательство тому — десятки выступлений „Купины“ для наших Героев, в госпиталях, войсковых частях и в местах дислокации, программы для юных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Местное отделение ассоциации ветеранов СВО Московской области находится по адресу: Кирова, 1. Контактный номер телефона: 8(925)345-10-58.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.