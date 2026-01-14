Аномальные морозы до -40°С придут в Сибирь и на Урал на Крещение

Как сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, самые сильные морозы до минус 40 градусов ударят по Томской, Новосибирской областям и югу Красноярского края. В Омской области и Алтайском крае температура опустится до минус 35 градусов. Похолодание продлится до выходных и затронет также Уральские области.

Начиная с пятницы, интенсивное похолодание придет и в среднюю полосу России, постепенно распространяясь с востока. В центральных регионах ночью ожидается минус 20-25 градусов, днем — около минус 15. В Поволжье и на северо-западе, включая Татарстан и Кировскую область, температура может опускаться до минус 25-30 градусов. На европейской части страны морозы будут несколько мягче: в Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде — минус 15-20 ночью.

Даже на юге, в Краснодарском крае, в отдельные ночи прогнозируется до минус 10-12 градусов.

