Аномально теплый ноябрь может лишить урожая центр и юг России

Центр и юг России могут остаться без урожая из-за аномально теплого ноября. Рекорды по плюсовой температуре уже зафиксированы в Ростовской области, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, даже в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает Mash .

Первая проблема, с которой придется столкнуться, — преждевременное цветение. Например, в Сочи уже распустился олеандр, в Воронеже — крокусы, в Крыму цветут каштаны, а в Белгороде проснулись комары.

По словам экологов, внезапная «весна» нарушает биоритмы растений, что приводит к их истощению. Например, виноград и яблони распустили почки, но хорошего урожая в следующем году они не дадут. В том числе неурожай коснется малины и грибов. Особенно пострадают Воронеж, Крым и Краснодарский край.

Еще одна проблема — медведи, которые не могут уйти в спячку в Тверской, Калужской, Ярославской, Рязанской и Московской областях. Голодные хищники выходят в населенные пункты, чтобы нагулять жир, а иногда даже врываются в жилища.

