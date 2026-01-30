Аномально низкие холода начались в Московском регионе

Гололедица и до -14 градусов будут в Московском регионе 30 января

Днем 30 января в Москве и области ожидается от -12 до -14 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается гололедица. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -19 до -21 градусов. Будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшой снег и гололедица. Ветер северный, от четырех до девяти метров в секунду.

Утром пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что в регионе с 30 января по 3 февраля будет аномально холодная погода. В эти дни температура воздуха упадет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

