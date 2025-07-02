Аномально холодный июнь снизил дачную активность москвичей на 30%

В июне 2025 года, который выдался необычно холодным, лишь около 10% москвичей отправились на летние дачи, тогда как в предыдущие годы этот показатель в среднем составлял 15%. Это следует из анализа перемещения абонентов, постоянно проживающих в столице, в Московскую область, проведенного МТС.

Согласно исследованию, в этом году только 10% жителей Москвы временно перебрались в Подмосковье, что на пять процентных пунктов ниже обычного уровня. Вероятной причиной стало нетипично прохладное и дождливое лето: по данным метеорологов, температура была на 2-5 градусов ниже сезонной нормы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Наибольшей популярностью у дачников традиционно пользовались северные, северо-западные и западные районы области. Сюда направилась почти половина всех уехавших из столицы. Вторыми по востребованности стали юго-запад Подмосковья и поселения Новой Москвы, куда поехали около 20% горожан. На юг и восток региона перебралось примерно по 15% москвичей.

Топ-5 подмосковных округов по дачной миграции в июне 2025 года:

Истра

Клин

Одинцово

Сергиев Посад

Дубна

Июньский переток жителей столицы привел к росту потребления мобильного интернета в области на 7-10% в зависимости от локации.

«МТС постоянно расширяет покрытие и улучшает качество мобильной связи в Подмосковье. Для этого компания перенастраивает частоты и вводит в эксплуатацию новые базовые станции, уделяя особое внимание небольшим населенным пунктам региона. Так, с начала этого года на территорию за пределами МКАД пришлось более 56% от всех построенных в Московском регионе современных базовых станций LTE», — отметил технический директор МТС в столице Владислав Медведев.

Исследование основано на обезличенных данных интернет-активности пользователей. В расчет брались московские абоненты, которые провели в Подмосковье не менее 15 дней в течение июня.