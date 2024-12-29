Анна Седокова показала переписку сына с покойным экс-супругом Янисом Тиммой

«Ты умер? Но я все еще люблю тебя! Я буду там, где есть номер 6. Ты был лучшим папой на свете!» — написал Гектор покойному отчиму.

Кроме того, исполнительница поблагодарила поддержавших ее подписчиков за добрые слова и сострадание.

Ранее стало известно, что ребенку 32-летнего латвийского баскетболиста не дали попрощаться с отцом. Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла в Большом зале Рижского крематория.