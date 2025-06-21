Анна Попова сообщила о регулярных замерах радиации в Дагестане

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ТАСС , что ситуация с радиационным фоном в Дагестане полностью соответствует норме, несмотря на недавнюю аварию на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Сотрудники ведомства проводят замеры гамма-фона каждые два часа с использованием современного оборудования. Полученные данные анализируются специалистами Института радиационной гигиены имени Рамзаева в Санкт-Петербурге. Особое внимание уделяется районам, расположенным в непосредственной близости от иранской границы — менее чем в тысяче километров от места аварии.

«Замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям, — отметила Попова

Недостаток оперативной информации от иранской стороны о масштабах и последствиях инцидента вынуждает российские службы полагаться на собственные системы контроля.

«К сожалению, мы не получаем информацию так оперативно, как хотелось бы», — отметила Попова, подчеркнув при этом, что все текущие показатели находятся в пределах нормы.