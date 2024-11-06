«Ангелы шефа»: телеведущий Константин Ивлев начнет выпускать канцелярские товары

Под этим брендом ведущий может поставлять на продажу авторучки, альбомы и альманахи, а также аппараты для ламинирования документов, открытки, учебники, обертки, карандаши и прочее.

Константин Ивлев начал свой путь в ресторанной индустрии в 1993 году: проходил стажировки по всему миру и работал в ресторанах со звездами Мишлен в Швеции. В 2010 году он попал на работу на телевидение.

В октябре 2023 года разразился скандал: праздничное агентство подало в суд на компанию Ивлева. С него потребовали 664 тысячи рублей, телеведущего обвинили в удержании выплат организаторам фестиваля в Екатеринбурге. На мероприятии он представил вместе с командой 50 килограммов пельменей и рулет из ветчины, сыра и майонеза весом 41 килограмм.