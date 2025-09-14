Android-смартфоны россиян массово превращаются в «кирпичи» после обновления ПО

Android-смартфоны россиян массово превращаются в «кирпичи» после обновления ПО. Даже устройства стоимостью 120 тыс. рублей выходят из строя, сообщает SHOT .

Тысячи пользователей столкнулись с проблемами после обновления Android 16 QPR1, выпущенного 3 сентября. Владельцы Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro рассказали о появлении белого шума на экране, искажении картинки камерами и исчезновении фото из галереи. Также перестали работать банковских приложения и Bluetooth, что делает невозможным подключение смарт-часов и наушников.

Некоторые пользователи отмечают, что перезагрузка помогает в отдельных случаях, но чаще всего смартфон превращается в «кирпич» и не включается. Снос новой прошивки через системные настройки иногда решает проблему. За устранение проблемы специалисты выставляют счет около 10 тыс. рублей.

