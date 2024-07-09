Андрей Воробьев: жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.

Глава региона подчеркнул, что во вторник под руководством полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева и замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова прошло совещание, на котором обсуждалась миграционная политика в стране. Речь идет о контроле въезда и проживания иностранных граждан.

«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в настоящее время Государственная дума РФ рассматривает несколько законопроектов касательно мигрантов. Кроме того, данная работа ведется под эгидой Совета Безопасности.