Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности благоустройства КПП № 2 во Власихе. По его словам, территория должна быть современной в любом военном городке, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

С 2018 года в ЗАТО благоустроили множество объектов: Цветной бульвар, площадь у Дворца культуры, мемориальный комплекс Маршалу Жукову, зону у Верхнего озера, Соборную площадь. Специалисты озеленили и сделали цветочное оформление 12 пространств, посадили 28 тыс. растений. Теперь настало время КПП № 2.

«Необходимо сделать все красиво, это очень важно. В любом военном городке должен быть современный КПП. Каждый день через него ходят люди, гости регулярно приезжают, поэтому нужно проводить такие чувствительные и важные изменения. Мы и дальше будем вести такую работу там», — заявил Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком.

Глава ЗАТО считает, что это будет прекрасным подарком для жителей ко Дню Ракетных войск стратегического значения, которым 17 декабря исполняется 65 лет. К работам на КПП № 2 уже приступили. К этой дате будет установлена стела, заменены ворота, освещение, уложен новый асфальт.

Еще одна актуальная тема для жителей Власихи — дороги и транспорт. Потапчук рассказал, что в прошлом году на маршрут № 46 вышел новый автобус среднего класса, в 2024 году вышли два автобуса большого класса.

«А что касается дорог, то мы отремонтировали порядка 85% от их общего количества. Ведем работу по формированию новых пространств, где могли бы пройти общегородские дороги», — заявил глава муниципалитета.