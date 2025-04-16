Андрей Воробьев: за лесами Подмосковья необходим качественный уход

В ходе совещания с региональным правительством губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Комитету лесного хозяйства проводить качественную работу на подведомственных территориях.

«Напоминаю, что у нас 40% территории — это леса, и наша задача, чтобы лес радовал глаз. Это сложная задача, так как мы строим парки в лесах, новые дороги», — заявил Воробьев.

Необходимо, чтобы каждый человек, живущий в Подмосковье или приехавший в регион с визитом, восхищался красотой подмосковных лесов. Также Воробьев призвал качественно ухаживать за лесными массивами региона.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета лесного хозяйства МО стал Алексей Ларькин. Воробьев подчеркнул, что Ларькин ранее имел опыт работы в лесной сфере, и сказал, что ожидает от него профессионального подхода на новой должности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал глава региона.