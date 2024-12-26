Андрей Воробьев встретился с посетившими Подмосковье школьниками из Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана, посетившими гимназию им. Примакова. Всего в регион приехали 40 ребят в возрасте от 15 до 17 лет, а также 7 педагогов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Встречу провели в рамках развития международного сотрудничества с Ташкентской областью в сферах культуры и образования. Для школьников и педагогов из Узбекистана организовали насыщенную программу: мастер-классы, практикумы, деловые игры, а также экскурсии по Подмосковью и Москве.

В гимназии им. Е. М. Примакова с гостями встретились Андрей Воробьев и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

«Весной наши президенты проводили большое мероприятие в Ташкенте, цель которого — найти общие интересы и в экономике, и в искусстве, и в культуре, и в образовании. Московская область подписала тогда соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Но мы считаем, что и наши дети также должны знакомиться, общаться. Поэтому решили сделать так, чтобы ребята из Узбекистана смогли приехать к нам, а подмосковные дети — посетить хлебосольную и гостеприимную Республику Узбекистан. Мы очень дорожим этой дружбой, важно находить общие интересы, — сказал Воробьев.

Он отметил, что гости уже посетили физтех-лицей в Долгопрудном, где также реализован проект при поддержке президента РФ. В физтех-лицее открыт лабораторный корпус, где своими руками можно что-то сделать за счет своего интеллекта, своих способностей.

В ходе общения ребята задавали самые разные вопросы - например, как найти работу по душе, какие языки лучше учить, почему важна дружба между народами. Спросили они и о том, какое у губернатора хобби. Андрей Воробьев отметил, что старается регулярно уделять время спорту, любит читать и смотреть хорошие фильмы. Ботиржон Асадов же добавил, что тоже любит читать и поддерживать себя в форме.

Гости подчеркнули, что поездка в Подмосковье интересна для них. Андрей Воробьев и Ботиржон Асадов отметили, что расширять дружеские связи, находить и увеличивать круг друзей в разных странах – очень важно в современном мире. Узнавая традиции народов, люди могут лучше понимать друг друга.

Гимназия им. Примакова имеет необходимую инфраструктуру для того, чтобы принимать не только учеников из разных регионов РФ, но и из-за рубежа. Первая такая практика была реализована с Белоруссией. Для них также была реализована большая программа. В планах - наладить обмен с ОАЭ.

Программа пребывания в Подмосковье для школьников и учителей из Узбекистана была рассчитана на 5 дней. Они также посетили Технопарк им. П.Л. Капицы, где осмотрели выставочно-музейную экспозицию «10 лет с именем П.Л. Капицы» и лаборатории - КреативТех, МехТех, КвантТех, БиохимТех. Ребята посетили и Одинцовский «Десятый лицей», где поучаствовали в биохимическом эксперименте. Кроме того, они побывали в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске и Звенигородском историко-художественном музее.

Посетили гости также парк «Патриот», где побывали в музее «Дорога Памяти» и Главном храме Вооруженных сил РФ. Кроме того, для них организовали экскурсию по Москве.

«Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, гимназии имени Примакова за это приглашение. Сотрудничество с Московской областью занимает особое место для Узбекистана во многом благодаря активной позиции губернатора», - отметил Асадов.