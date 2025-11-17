Андрей Воробьев: все 219 парков и лесопарков должны быть готовы к зимнему сезону

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все 219 парков и лесопарков должны быть готовы к зимнему сезону. Жители региона ждут комфортные катки, красочные ледовые шоу, матчи с легендами хоккея и другие активности, которые успели многим понравиться, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году в парках региона будут работать 45 катков, 62 лыжные трассы и 42 тюбинговые горки. Подготовку планируется завершить до 30 ноября. Воробьев отметил, что парки востребованы и наполнены жизнью летом, а в межсезонье посещение падает. В последнее время эти места становятся все более привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса.

«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках. „Зима в Подмосковье“ уже стала узнаваемым брендом. Люди ждут комфортные катки, красочные ледовые шоу, матчи с легендами хоккея и другие активности, которые уже успели многим понравиться. Все 219 парков и лесопарков должны быть готовы, в том числе с точки зрения зимнего содержания — обеспечены коммунальной техникой, малой механизацией, противогололедными материалами, а также сотрудниками, которые позаботятся о чистоте и порядке», — рассказал Воробьев.

Уборочную технику в парках проверили уже в октябре, закупили противогололедные материалы, подготовили рабочих, ручной инвентарь. До конца ноября организуют работу лыжных трасс и катков, установят новогоднюю подсветку входных групп, аллей, праздничные фигуры, обустроят фотозоны и т. д.

Количество парков растет каждый год

Количество таких мест отдыха растет каждый год, в том числе благодаря программе «Парки в лесу», рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин. В прошлом году парков было 209, в этом — уже 219. Есть и рост посещаемости. Ожидается, что этой зимой парки посетят на 2,9 млн человек больше.

«Что касается алгоритма подготовки парков к зимнему сезону, здесь 5 основных пунктов: мероприятия по содержанию, обустройство зимних активностей, праздничное оформление, сервисы и услуги, проведение досуговых программ. Фактически все территории готовы (общая готовность — 88%). Также мы обеспечим бесперебойную работу дирекции по содержанию парков в соответствии с регламентом — это уборка дорожно-тропиночной сети, инфраструктуры не позднее 2 часов после выпадения снега, обработка ПГМ и своевременный вывоз снега», — рассказал Хайкин.

Катки, лыжные трассы и тюбинг: спортивная программа

Этой зимой список развлечений будет насыщенным. Откроется 45 катков с искусственным льдом, 41 из них запустят 1 декабря, остальные — с 7 по 15 декабря (во Власихе, Звездном городке, Краснознаменске и в Химках — Театральный каток). Везде предусмотрены теплые раздевалки, пункты питания и проката, праздничное оформление.

Подготовка лыжных трасс начнется при благоприятной погоде. Будет обустроено 62 лыжни (180 км), самые протяженные — в Одинцове (парк им. Л. Лазутиной, 17,5 км), Красногорске (Зоркий-Лесопарк, 12 км) и Лыткарине (лесопарк Волкуша, 12 км). Обслуживать маршруты будут 43 снегохода и 6 ратраков. Все лыжни оснащены зонами старта и финиша, теплыми раздевалками, пунктами хранения вещей и проката. Популярными будут трассы в Дубровицком лесу в Подольске, лесопарке Волкуша в Лыткарине, Химкинском лесопарке и лесопарке 50-летия Октября в Коломне.

Работать буду и 42 тюбинговые горки (35 — возводимые, 7 — на естественном рельефе), более 300 точек питания, мобильные точки и ярмарки.

Культурная программа

В ее рамках запланировали 99 проектов — на 26 больше, чем в прошлом году. Это общеобластные мероприятия «Открытие зимнего сезона» (1 декабря), «Новый год в Подмосковье» (2 января), «Солнечная масленица» (22 февраля), а также серия тематических событий «Покажи свою заботу — сохрани природу» ко Дню заповедников и национальных парков в России.

Зрители 10 округов могут насладиться ледовыми спектаклями Татьяны Навки и Ирины Слуцкой (в 4 муниципалитетах). Впервые пройдет Московский областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» с участием звезд, среди них Оксана Домнина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. Жители Подмосковья смогут пройти отбор и выступить с фигуристами на гала-концерте. Проектом руководит Илья Авербух.

Для жителей будут работать 58 резиденций Деда Мороза и 114 почт (письма будут собирать до 31 декабря), 112 сцен для гуляний и 74 зоны теплого очага. Парки будут участвовать в конкурсе на лучшую новогоднюю локацию.

Сеансы онлайн можно будет бронировать на 45 катках с 1 декабря на платформе «Спорт Подмосковья» и в приложении «Добродел». Также на портале parki.mosreg.ru размещен календарь всех парковых мероприятий.

Спортивные мероприятия

В регионе состоится более 700 спортивных мероприятий: лыжные гонки (168), хоккей (65), фигурное катание (20), биатлон (11) и т. д. В рамках проекта «Выходи во двор» жители будут играть в хоккей со звездами — Вячеславом Фетисовым, Валерием Каменским, Ильей Ковальчуком, а также с представителями шоубизнеса — актерами Иваном Мулиным, Тимуром Ефременковым, певцом Кириллом Андреевым.

Первый матч примет 1 декабря Дмитровский округ, также игры состоятся в г. о. Люберцы (Наташинский парк), Наро-Фоминском г. о. (парк Воровского), г. о. Ступино (парк Островского), г. о. Серпухов (парк Питомник), г. о. Павловский Посад (стадион «Заречье»), г. о. Балашиха (Арена «Балашиха»), Талдомском г. о. (стадион спортшколы «Дружба»).

Впервые состоятся мастер-классы с легендами хоккея и фигурного катания. Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Максим Маринин и другие именитые спортсмены поделятся своим опытом. Пройдут также и другие любимые жителями мероприятия: Манжосовская лыжная гонка и лыжный фестиваль А. Панжинского (Одинцовский г. о.), Кубок Легкова (Наро-Фоминский г. о.), «Лыжня России» (г.о. Химки), «Лыжня в Лавру» (Пушкинский), хоккей на озере (г. о. Балашиха).

Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов отметил, что сейчас акцент делают на массовом спорте, добавляют новые локации. На новых катках хотят провести мастер-классы, вовлечь любителей и спортивных школьников.

«Хотел бы добавить, сейчас мы говорим о парках, но в целом у нас порядка 800 катков в Московской области. Это и дворовые территории — 486 катков, и территории учреждений спорта — 186 катков. Из 797 катков 767 — с освещением, 120 уже с пунктами проката, эта цифра растет ежегодно, 313 с — теплыми раздевалками. При этом лыжных трасс у нас 165, и мы сейчас уже начинаем подготовку. 6 — с искусственным оснежением. При наличии благоприятной погоды, мы смотрим по прогнозам, должны 1 декабря уже запустить первую такую трассу в Истре в лыжном центре „Истина“ и, соответственно, на очереди остальные трассы с искусственным оснежением», — заявил Абаренов.

