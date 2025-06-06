Андрей Воробьев вручил юным жителям Подмосковья их первые паспорта граждан РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил юным жителям региона их первые паспорта граждан РФ. Всего паспорта получили 35 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Торжественная церемония прошла в доме правительства Московской области, в котором собрались дети участников СВО, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, будущие защитники Родины, профессиональные спортсмены, художники и танцоры.

«Дорогие ребята, школьники, хочу поприветствовать в доме правительства накануне Дня России. Сегодня мы пригласили вас, чтобы в присутствии близких людей вручить первые паспорта. По собственному опыту знаем, что это очень запоминающийся день, настоящее событие для вас, ваших родителей, очередной этап», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сегодня на церемонии собрались семьи бойцов СВО, участники олимпиад, выдающиеся юные спортсмены, художники и танцоры. Губернатор поблагодарил учителей, которые помогают раскрывать детские таланты. Кроме того, поддержать ребят в дом правительства пришли участники спецоперации.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Глава региона пожелал школьникам успехов в достижении целей, добрых и надежных друзей, исполнения самых смелых пожеланий. Это важно не только для детей, но и для их родителей. Россия сильна историей, культурой и традициями. Теперь задача юных жителей Подмосковья — знать их, беречь, защищать, и в будущем передавать своим детям.

Юные граждане

Губернатор вручил паспорт гражданина РФ Арсению из Балашихи. Юноша всерьез занимается плаванием и уже имеет второй юношеский разряд. На церемонии вручения присутствовали родители подростка. Они оба служат в Росгвардии и являются ветеранами боевых действий. Отец Арсения также принимал участие в СВО.

Мама Арсения отметила, что дети — зеркало семьи и от того, как их воспитывают, зависит будущее страны. Она поблагодарила Андрея Воробьева за развитие патриотического воспитания, поддержку молодежи и личное участие в жизни подрастающего поколения.

Паспорт получил и Сергей Минин из Клина. Ученик кадетского класса занимает должность заместителя командира отделения. Он стремится следовать примеру своего отца, который сейчас находится в зоне СВО, и мечтает защищать свою страну.

По словам Минина, после окончания школы он планирует поступить в кадетское училище и стать профессиональным военнослужащим.

Артем Кутелев из Долгопрудного, получивший свой первый паспорт гражданина РФ, является победителем и призером множества олимпиад. Больше всего молодой человек увлечен физикой и астрономией. Школьник планирует дальше развиваться в данном направлении, чтобы без проблем поступить в высшее учебное заведение.

Варвара Бабаева мечтает стать художником. Юная жительница Красногорска является лауреатом в том числе всероссийских конкурсов. Маргарита Романенко из Серпухова занимается танцами, поет в хоре и часто в составе коллектива выступает на различных городских мероприятиях. Отец девочки погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Ирина Ротарь из Красногорска приехала на торжественную церемонию, чтобы поддержать сына, получившего свой первый паспорт. Дмитрий занимается вокалом, неоднократно становился победителем и призером областных и международных творческих конкурсов.

Ротарь не сомневается, что подмосковные дети творческие, талантливые, веселые и добрые. Они прославят не только регион или страну, но и мир, за который в настоящее время сражаются российские военнослужащие.