Андрей Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду вручил медали добровольцам из отряда БАРС, проявившим мужество, отвагу, храбрость и самоотверженность в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Награды получили бойцы разных возрастов и званий из городских округов Люберцы, Коломна, Химки, Воскресенск, Ступино, Подольск и Сергиево-Посадский.

«Сегодня я с большим удовольствием вручу от имени нашего президента награды. БАРС — это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую и стало выполнять боевые задачи», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти области стараются помогать и тем, кто выполняет воинский долг, и членам их семей.

«Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы. И каждая такая встреча с нашими героями для нас очень важна», — добавил глава региона.