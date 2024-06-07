Андрей Воробьев: внедрение ИИ в систему управления является необходимостью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что стенд региона на Петербургском экономическом форуме выбрал концепцию умных технологий, так как сегодня искусственный интеллект (ИИ) в системе управления является необходимостью, сообщает «Коммерсант» .

«Все самые умные технологии должны быть с нами. И внедрение в том числе искусственного интеллекта в систему управления сегодня является просто необходимостью», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что внедрение ИИ необходимо для стабильной работы больших систем данных и удобства жителей Подмосковья при получении различных услуг. Также нейросеть позволит управляющим компаниям более эффективно реагировать на различные аварийные ситуации.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день в сфере здравоохранения Подмосковья работает робот Светлана, а в сфере ЖКХ — Женя. Подмосковье продолжит развивать данные системы.

Воробьев добавил, что на сегодняшний день в регионе около 30 проектов, в которые внедряется генеративный искусственный интеллект. При этом уже наблюдается положительный результат.