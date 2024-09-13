Андрей Воробьев: в Подмосковье в МФЦ приходит миллион человек ежемесячно

Воробьев оценил работу специалистов МФЦ, которые в том числе уделяют внимание, заботу и старшему поколению, обучают их пользоваться порталом госуслуг.

«Мы стараемся сделать так, чтобы самые современные методики в МФЦ приживались. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться», — заявил губернатор.

Он добавил, что в первом многофункциональном центре, который открылся в Балашихе в 2009 году, было 35 специалистов и 24 услуги. Сегодня МФЦ открыты в каждом муниципалитете — работают 244 отделения, в которых трудятся более 6 тысяч специалистов.

В офисах предоставляют свыше 380 государственных, региональных и муниципальных услуг. Ежедневно в МФЦ обращаются более 40 тыс. жителей. За все время людям оказано больше 130 млн услуг.

Сегодня МФЦ Подмосковья – это единая точка входа, где можно получить самые разные услуги, в том числе ЗАГС, министерства социального развития, Центра занятости, БТИ и даже помощь в открытии бизнеса. Большинство услуг (345 из 383) уже переведено в электронный формат. Новые цифровые сервисы внедряются и в работу самих офисов.

Традиционно во вторую субботу сентября отмечается День сотрудника МФЦ Московской области. В пятницу в Красногорске открылся форум, посвященный этому событию.

С приветственным словом на нем выступили статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев и заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

На мероприятии состоялась церемония вручения знаков отличия губернатора Московской области. Так, директору МФЦ Орехово-Зуевского г. о. Елене Журиной Андрей Воробьев вручил Почетную грамоту губернатора Московской области. Она руководит центром уже 8 лет, уже 5-й год под ее началом он входит в десятку лучших МФЦ региона.

«Для меня это высокая награда. Уважаемые коллеги, я поздравляю всех нас с профессиональным праздником. Будем и дальше продвигать и развивать систему МФЦ Московской области, – сказала Елена Журина.

Благодарность губернатора Московской области объявлена специалистам: Светлане Плавецкой (МФЦ г. о. Балашиха), Дмитрию Симонову (МФЦ Богородский г. о.), Елене Усановой (МФЦ г. о. Солнечногорск), Борису Фадюшину («Центр развития цифровых технологий»), Ирине Чининой (МФЦ г. о. Реутов).

«Я работаю в МФЦ Балашихи уже 11 лет. И за эти годы, конечно, изменилось многое в лучшую сторону. Появились новые услуги, в том числе цифровые, которые можно получить без посещения офиса», – поделилась главный специалист отдела приема заявителей МФЦ г. о. Балашиха Светлана Плавецкая.