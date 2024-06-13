Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2024 году обновят 30 социальных учреждений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2024 году в регионе обновят около 30 социальных учреждений. В это число вошли семейные, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, «добрые дома», пансионаты, детские оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На ремонт из областного бюджета направят более 1 млрд рублей. Кроме того, более 40 учреждений оснастят новым оборудованием, мебелью, бытовой техникой. На эти цели предусмотрели еще 184 млн рублей.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье есть масштабная программа строительства и капремонта школ, детсадов, больниц и поликлиник. В области стараются уделять большое внимание и учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в стационарных, полустационарных условиях, также на дому.

Фото - © Добрый дом "Шатурский"/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Добрый дом "Егорьевский" д. Полбино/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Добрый дом "Коломенский"/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Семейный центр "Семья и дом"/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Ежегодно выделяем значительные средства не только на то, чтобы привести в порядок сами здания, но и чтобы переоснастить их — от кроватей и шкафов до современного оборудования. В прошлом году мы, по сути, полностью обновили центр реабилитации „Ясенки“ под Подольском, где восстанавливаются после ранений наши бойцы. Поставили туда комплекс с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру нового поколения. Сейчас строим бассейн — и врачи, и сами ребята говорят, что плавание очень помогает», — отметил он.

Глава региона добавил, что в этом году планируют обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 соцучреждениях, дооснастить более 40 объектов.

По словам губернатора, необходимо сделать эти центры максимально комфортными, создать в каждом из них домашнюю обстановку.

В 2023 году в регионе капитально отремонтировали 27 соцучреждений. Работы провели в старом здании в Егорьевске, где теперь располагается жилой корпус Доброго дома «Егорьевский» для инвалидов 1 и 2 групп с ментальными нарушениями. Там оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, фасад, теплосети и сети водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна.

Корпус, рассчитанный на постоянное проживание более 90 человек, обновили современной мебелью и всей необходимой техникой. В жилых комнатах и холлах обустроили около 30 телевизоров. Для маломобильных граждан появились 33 многофункциональные кровати с электрическими и механическими подъемниками и прикроватными столиками. Тут также оборудованы уютные зоны отдыха.

Также работы провели в добром доме «Коломенский». Здесь недавно закончили комплексный капремонт, который шел с 2022 года. Заменили перекрытия, кровлю, фасад, инженерные коммуникации, лестничные марши, внутреннюю отделку.

Также в регионе продолжают комплексный капремонт корпусов №№ 3,4,5 в Добром доме «Шатурский» в селе Дмитровский Погост и центра «Семья и дом» в Орехово-Зуеве. Там меняют инженерные системы, кровлю, фасад, дверные и оконные блоки. Работы планируют завершить в 2024-2025 годах.

Обновления проведут и в центре помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе. Тут проживают и проводят свой досуг более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году здесь приступили к капитальному ремонту с перепланировкой помещений. Завершить его планируют в 2025 году. В центре обновят основные несущие конструкции, внутренние инженерные системы, проведут общестроительные и отделочные работы, модернизируют технологическое оборудование.

Для 44 учреждений региона в этом году закупят оборудование, в том числе, интерактивное для реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также новую мебель, бытовую технику. Сюда вошли электрогенераторы, рециркуляторы, кондиционеры, холодильники, дезинфекционные камеры. Также в учреждения поставят дополнительные технические средства для прачечных и пищеблоков. В недавно обновленный Добрый дом «Коломенский» было закуплено оборудование на сумму свыше 22 млн рублей.