Андрей Воробьев: в Подмосковье установлено 167 тыс камер «Безопасного региона»

Губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания коллегии ГУ МВД России по Подмосковью заявил, что важную роль в обеспечении порядка играет система «Безопасный регион», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье установлено порядка 167 тыс. камер системы «Безопасный регион», в том числе 45 тыс. — с функцией распознавания лиц. Из них более 300 тыс. интегрированы в единый контур с Москвой.

«Важную роль в обеспечении порядка играет наша система „Безопасный регион“ — это 167 тыс. камер, в том числе 45 тыс. с функцией распознавания лиц. Почти 60% подъездов МКД контролируют камеры, все это дает заметный эффект. Преступность снижается по разным категориям от 7 до 42%. Здесь работаем в связке с Москвой», — сказал губернатор.

В 2025 году благодаря системе раскрыто 3,3 тыс. преступлений и выявлено 4 тыс. правонарушений. В этом году в регионе появится еще порядка 10 тыс. камер. Губернатор поставил задачу — включать в программу наиболее чувствительные общественные места и другие локации, которые требуют внимания.

В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности ведомства за 2025 год и обозначены задачи на 2026. Кроме того, Воробьев наградил отличившихся сотрудников.

«Вместе мы продолжаем реализацию национальных целей президента. Все они направлены на повышение качества жизни, решение системных вопросов в части инфраструктуры и, конечно, укрепление безопасности страны. Хочу поблагодарить весь личный состав, оперативников, участковых, сотрудников ГИБДД, руководство главка за ежедневную работу, от которой зависит комфорт и благополучие Подмосковья. Мы ценим поддержку, постоянный диалог и включенность в проблемы жителей. Все это дает заметный результат. Уже 5 лет Подмосковье остается в первой десятке регионов с низким уровнем преступности. В 2025-м у нас 7 место (в 2015 году — 19 место). Благодарю всех, кто помогает обеспечивать стабильность, порядок и безопасность», — сказал Воробьев.

С обеспечением порядка помогают народные дружины. В прошлом году благодаря им было выявлено 94 преступления. Трансформация народных дружин - еще один важный проект, чтобы усилить и поддержать правоохранительные органы и привлечь жителей к охране порядка, подчеркнул губернатор.

«С 2023 года мы работаем в этом направлении. Видим отклик у наших жителей. Сегодня в 34 подмосковных дружинах 1,1 тыс. человек. Это заметный ресурс с конкретными задачами, маршрутизацией, связью. Для полиции это дополнительная помощь там, где нужно усилить контроль в охране общественного порядка, профилактике», - сказал Воробьев.

Борьбе с киберпреступлениями полицейские уделяют особое внимание. В 2025 году количество краж с использованием IT-технологий сократилось на 30,4%. Все это - благодаря профилактической работе с жителями.

В ходе заседания обсудили статистику ДТП. Губернатор отметил, что в регионе уделяют особое внимание их профилактике на наиболее аварийных участках в части освещения, обустройства пешеходных переходов, разметки, светофоров и т.д. Также в 2025 году правоохранительные органы получили 219 единиц автотранспорта, более 4,5 тыс. единиц техники. В 2026 году продолжится обновление материально-технической базы.

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков заявил, что количество дорожно-транспортных происшествий в прошлом году сократилось на 5%. Всего за 5 лет аварийность в области уменьшилась на 20%.

«От имени личного состава нашего главка выражаю глубокую признательность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Правительством области нам была оказана поддержка в приобретении 219 единиц автомобильной техники и более 4,5 тыс. единиц материально-технических средств. Было отремонтировано 9 участковых пункта полиции, завершено строительство здания МВД по г.о. Кашира, реконструкция комплекса зданий Воскресенского УМВД, передано в пользование здание под отдел полиции в Долгопрудном и т.д.», - добавил Пауков.

В ходе заседания Воробьев поблагодарил за помощь участникам СВО, а также за внимание к тем, кто возвращается с передовой.

