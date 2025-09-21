Андрей Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 135 объектов в этом году

В Подмосковье в этом году обновят 135 объектов. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он перечислил объекты, которые благоустраивают в этом году.

«15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Среди наиболее значимых территорий, которые подлежат обновлению: мост и парк Дружбы в Люберцах, сквер Защитников Москвы в Лобне, Городской парк в Ивантеевке (2 очередь), Папанинская дача в Королеве, улица Центральная и пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Также модернизируют сквер 60-летия Победы в Егорьевске, Центральная площадь в Хотькове, Вишняковский лесопарк (1 очередь) в Балашихе, лесопарк «Дубрава» в Климовске, лесопарк «Новая Трехгорка» в Одинцове.

Губернатор напомнил, что в сфере благоустройства в Подмосковье заняты более 500 организаций и свыше 30 тысяч человек. Он поблагодарил их за работу и преданность делу.

Также в общественных пространствах открывается все больше кафе и аттракционов. Сейчас в парках работают 225 кафе и ресторанов, 774 точки питания, 114 пунктов проката, 46 парков с аттракционами.