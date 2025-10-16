Андрей Воробьев: в Люберцах открыли парк и мост через озеро на границе с Москвой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии парка и моста «Дружба» через озеро Черное в Люберцах. Это пространство находится на границе области и столицы.

Это место благоустроили с целью того, чтобы у жителей Люберец и столицы появилось общее комфортное пространство для прогулок и отдыха.

«Вместе с Москвой мы завершили масштабное благоустройство большой зоны отдыха на границе двух наших регионов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Мост длиной почти 600 метров оборудован подсветкой. В парке организован круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов. В нем размещены детские и спортивные площадки, смотровые с панорамными видами на озеро, зоны для пикника и отдыха, амфитеатры, деревянные настилы и шезлонги.

Кроме того, благодаря открытию парка и моста добираться из мкр. Зенино до метро «Некрасовка» теперь можно быстрее на 15 минут.

«Такие проекты доказывают: вместе мы делаем городскую среду удобнее, красивее и по-настоящему общей!» — заключил Воробьев.

