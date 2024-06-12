Андрей Воробьев: в честь Дня России пройдут мероприятия в 90 парках Подмосковья

Власти Подмосковья в честь Дня России подготовили развлекательные программы в 90 парках. Там будет много интересного, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кузьминский лесопарк, г. о. Котельники — пройдут турнир по стритболу и велопробег „Вперед, Россия!“. Гости сделают панно из лент „Триколор“, научатся выжигать по дереву и отправятся в VR-путешествие», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в воскресенском парке «Москворецкий» покажут спектакль от театра ростовых кукол «Софит». Еще там состоятся мастер-класс по йоге, детская анимация «Волшебная страна».

По его словам, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде посетителей будут развлекать артисты на ходулях. Еще для гостей покажут театрализованный пролог «Крепка семья — сильна Россия!». Запланирован и большой концерт с участием оркестра. Для любителей хендмейда проведут ярмарку местных масетров.

Как добавил губернатор, в шатурском парке им. Гагарина выступит госансамбль русской музыки и танца «Садко». Еще в зеленой зоне будет открыта ярмарка «Вкусно. Разнообразно. Национально». Гостей будут ждать на развлекательных площадках.

День России отмечается в стране 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете. А 12 июня 1991 года прошли первые в истории РФ всенародные открытые выборы главы государства.